"فهد بن سلطان" يشيد باهتمام ورعاية ودعم القيادة الرشيدة للقطاع الزراعي والمزارعين

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب الذي قدم له تقريراً عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية.
ونوه الأمير فهد بن سلطان بما يحظى به القطاع الزراعي والمزارعون من اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود لخدمة المزارعين بالمنطقة، ودعم منتجاتهم من خلال التسويق وتجويد الإنتاج وتنوع المحاصيل الزراعية.
واستمع أمير تبوك لشرح عن الخدمات والمهام والأعمال المناطة بالفرع، وعلى أهم المهرجانات الزراعية التي أقامها الفرع بمختلف محافظات ومراكز منطقة تبوك، وأهميتها في مساعدة مزارعي المنطقة وفتح منافذ تسويقية لمنتجاتهم المتميزة كماً ونوعاً والتعريف بها، بالإضافة إلى الدعم المقدم من برنامج ريف للمزارعين بتبوك، وعلى المشاريع التطويرية في قطاع البيئة والمياه والزراعة.
من جهته أعرب المهندس ثلاب عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه وتوجيهاته الدائمة لفرع الوزارة بالمنطقة للقيام بواجبه على أكمل وجه لخدمة الزراعة والمزارعين بالمنطقة.