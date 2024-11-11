"فهد بن سلطان" يشيد باهتمام ورعاية ودعم القيادة الرشيدة للقطاع الزراعي والمزارعين

واستمع أمير تبوك لشرح عن الخدمات والمهام والأعمال المناطة بالفرع، وعلى أهم المهرجانات الزراعية التي أقامها الفرع بمختلف محافظات ومراكز منطقة تبوك، وأهميتها في مساعدة مزارعي المنطقة وفتح منافذ تسويقية لمنتجاتهم المتميزة كماً ونوعاً والتعريف بها، بالإضافة إلى الدعم المقدم من برنامج ريف للمزارعين بتبوك، وعلى المشاريع التطويرية في قطاع البيئة والمياه والزراعة.