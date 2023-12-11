يتوقع إطلاق أعمال بناء خط سكة حديد بين الرياض وجدة أوائل العام المقبل

يُتوقع أن يبدأ مشروع بناء خط سكة حديد جديد بطول 950 كيلومترًا بين الرياض وجدة في الربع الأول من العام المقبل 2024، وفقًا لموقع "IRJ" المتخصّص في أخبار السكك الحديدية حول العالم.