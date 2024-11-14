"جدارات" تحصل على الجائزة الذهبية لأفضل تجربة للمستخدم الرقمي

حصلت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، على الجائزة الذهبية لأفضل تجربة للمستخدم الرقمي، والمقدمة من جائزة تجربة العميل السعودية في نسختها الثانية.
وتدعم منصةُ "جدارات" جهودَ الصندوق في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها بسوق العمل، وفي تقديم رحلة مهنية متكاملة لجميع خدمات التوظيف عبر منصة وطنية رقمية فريدة، وبما يعزز من تحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030.
وتهدف المنصة إلى توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل، وتسهيل رحلة البحث عن عمل، واستكشاف جميع الفرص الوظيفية، لتصبح المُمكن الرئيس لتوظيف أبناء وبنات الوطن في جميع القطاعات.
وتُركّز على تيسير وتوحيد جميع خدمات التوظيف والتمكين، وبما يعزّز من الجهود الوطنية في تحقيق استراتيجية سوق العمل.
وتولي المنصة اهتمامًا عاليًا بتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية والعدالة في عمليات التوظيف.
كما تقدم اقتراحات مهنية مخصصة تساعد الأفراد في جميع أنحاء المملكة على الوصول إلى فرص العمل في مختلف المناطق، وفقًا لمساراتهم المهنية والمهارات المطلوبة، وتقدم مواءمة دقيقة بين مهارات الأفراد ومتطلبات الوظائف باستخدام تقنيات المواءمة الوظيفية والذكاء الاصطناعي.