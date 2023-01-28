متحدث "الجيولوجية" عن هزة جازان: غرب أبو عريش ودرجتها 2.99 على مقياس ريختر

وأرجع سبب هذه الهزة الأرضية نتيجة قوى الشد بمنطقة جنوب البحر الأحمر التي تتعرّض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الإفريقية عن الصفيحة العربية؛ ما تتسبّب في حدوث إعادة تنشيط الصُّدُوع الموجودة في القشرة الأرضية في الصفيحة العربية الموازية للبحر الأحمر والعمودية عليه مسببةً نشاطاً زلزالياً.