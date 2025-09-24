بدعمٍ من وزارة الطاقة.. "جولت" للصناعات الكيميائية الخضراء توقّع اتفاقية لإنشاء مصنع الأقطاب الكهربائية المتقدمة

ومن المقرر أن يبدأ المصنع عملياته التشغيلية في الربع الثاني من عام 2027م، وعند الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة، سيوفر المصنع أكثر من 750 ألف متر مربع من الأقطاب الكهربائية سنويًا. وسيضم المصنع خطوط إنتاج أوتوماتيكية متقدمة، ومختبرات بحث وتطوير متخصصة، كما سيُطبق حلولاً صديقة للبيئة، مثل؛ إعادة استخدام مياه الصرف، والاستفادة من الطاقة الشمسية.