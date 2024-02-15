بتكلفة 1.4 مليار ريال.. نائب أمير مكة يدشن 20 مشروعًا تنمويًا للطرق بالمنطقة بطول 385 كم

ودشن الطريق المباشر الذي يربط مدينة جدة بمكة المكرمة بطول 24 كم، وبتكلفة تقدر بـ 431 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع ازدواج طريق (الليث - مكة المكرمة)، بطول 90 كم، وبتكلفة 169 مليون ريال، حيث سيسهم المشروع في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من جنوب المملكة والمارين بميقات يلملم، وكذلك خدمة القرى والهجر المجاورة للطريق، كما تضمنت مشروع ازدواج طريق (بيشة - رنية – الخرمة)، بطول 114 كم، وبتكلفة 271 مليون ريال، لخدمة المسافرين لمنطقة مكة المكرمة من جنوب ووسط المملكة، ومشروع ازدواج طريق (حضن – تربة)، بطول 48 كم، وبتكلفة 82 مليون ريال، ومشروع ازدواج وإنارة طريق مركز الإيواء، بطول 9 كم، وبتكلفة 38 مليون ريال لتخفيف الكثافة المرورية على نقطة الفرز الواقعة على محور طريق الأمير محمد بن سلمان خلال موسم الحج والعمرة.