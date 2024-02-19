أتربة مثارة ورياح شديدة على منطقة المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم، من رياح شديدة تشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40- 49)كم/ ساعة، على ينبع و الرايس.