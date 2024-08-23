ظاهرة فلكية نادرة.. احتجاب نجوم الثريا "الشقيقات السبع" خلف القمر يبهر عشاق السماء

وقال: تعتبر نجوم الثريا، أو "الشقيقات السبع" والمعروفة علميًّا باسم "Pleiades"؛ واحدة من أشهر التجمعات النجمية في السماء، تقع في كوكبة الثور، وتتألّف من مجموعة من النجوم اللامعة التي تُشكل مشهدًا مهيبًا، مبينًا أن هذه النجوم ليست مجرد نقاط ضوء، بل هي جزء من ثقافات عديدة حول العالم؛ لاعتبارات علمية وأسطورية.