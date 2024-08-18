بعد فترة تجريبية طويلة: الإطلاق الرسمي لـ"جدارات".. هل يقدمها بشكل مختلف يواكب أرقام خفض البطالة؟ وجهود التوطين؟

المنصة الوطنية التي طال انتظار إطلاقها كانت بالفعل تعمل بشكل تدريجي ولا يعرف ما هي الخطوات التي سيفرضها الإطلاق الرسمي. وهل يعني منع أي جهات أو ووسطاء أو منصات أو حسابات من نشر الإعلانات عن الوظائف، غير أن وجود منصة وطنية موحدة يفترض أن يعني غلق المجال أمام أي جهات غير مرخصة ويقدم حلولًا ناجعة لمشاكل التقديم على الوظائف، ويضبط آليات عرضها على المنصة وصولًا لطموح أكبر يتمثل في التأكد فعليًّا من شغل الوظائف، وألا تكون مجرد فرص تعرض لأسباب مختلفة، بينما لا يتم التوظيف الفعلي عليها.