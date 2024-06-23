مفتي المملكة وأعضاء اللجنة يباشرون عملهم في مقر الرئاسة بالطائف

باشر المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ؛ وأعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، عملهم اليوم بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف، وكان في استقبال سماحته، معالي النائب للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد؛ ومديرو العموم في الرئاسة.