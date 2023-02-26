مختص: هذه علامات تدلُّ على أن هناك متعاطيًا في الأسرة.. وهذه طرق التعامُل

أوضح متحدث اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر قناة روتانا خليجية الطريقة لمعرفة أن أحد أفراد الأسرة يتعاطى المخدرات -لا قدر الله-، والمؤشرات التي تدل على أنه متعاطٍ.. وقال: "إن أي مادة لها علامات خاصة بها بشكل عام.. وعلامات التعاطي مرتبطة بمتغيرات سلوكية عامة، مثل تغير الأصدقاء، والانطواء، والعزلة، والابتعاد عن الاجتماعات العائلية، والحرص على عدم سؤال: أين ذاهب؟ من أين أتيت؟!
وتابع: "لديه مزاجية لم تكن معروفة لديه، كأن يكون هادئًا فجأة ويصبح متقلبًا ومتحركًا بزيادة، أو العكس.. وتغيُّر سلوكه بشكل عام يدل على أن لديه مشكلة، قد تكون تعاطيًا أو تكون مشاكل أخرى".
وأردف بأنه "في حالة أن الإنسان بدأ يشعر بأن لديه شخصًا داخل الأسرة لديه تغير مثلما ذكرنا، فلا بد من دراسة هذا الموضوع، ومتابعة السلوكيات التي تقع بشكل واضح دون تهديد أو قسوة، وجمع دلائل تثبت أن هذا الشخص تعاطى أو لديه مشكلة".
وشدد على أن "أول نقطة أساسية هي الحوار والمناقشة، وعدم الترهيب والتخويف.. وعندها يمكن التواصل مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمركز الوطني لاستشارات الإدمان على الرقم 1955، وهو مركز يقدم خدمات استشارية للمتعاطي، أو استشارات للمختصين الذين لا يستطيعون أو ليس لديهم متخصص لمعالجة الإدمان، كالموجة الطلابي والمعلمين.. ويقدم المركز الخدمات الأساسية من خلال زملاء مختصين نفسيًّا واجتماعيًّا وممارسين في مجال علاج الإدمان والإرشاد".