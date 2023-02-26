مختص: هذه علامات تدلُّ على أن هناك متعاطيًا في الأسرة.. وهذه طرق التعامُل

وشدد على أن "أول نقطة أساسية هي الحوار والمناقشة، وعدم الترهيب والتخويف.. وعندها يمكن التواصل مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمركز الوطني لاستشارات الإدمان على الرقم 1955، وهو ‏مركز يقدم خدمات استشارية للمتعاطي، أو استشارات للمختصين الذين لا يستطيعون أو ليس لديهم متخصص لمعالجة الإدمان، كالموجة الطلابي والمعلمين.. ويقدم المركز الخدمات الأساسية من خلال زملاء مختصين نفسيًّا واجتماعيًّا وممارسين في مجال علاج الإدمان والإرشاد".