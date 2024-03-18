5 تنبيهات وإنذار أحمر.. أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق تستمر للمساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقتي جازان والباحة، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وتشمل الحالة في جازان محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً؛ فيما تشمل في الباحة مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، وبلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر للعاشرة مساءً.
وفي نفس السياق نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
وحذر إنذار أحمر من هطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة تبوك، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ11 مساءً.