5 تنبيهات وإنذار أحمر.. أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق تستمر للمساء

وتشمل الحالة في جازان محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً؛ فيما تشمل في الباحة مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، وبلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر للعاشرة مساءً.