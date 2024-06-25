لتنوّع فوائدها.. المصطافون والزوّار بمنطقة الباحة يُقبلون على المأكولات الشعبية

وجذبت تلك الأكلات المصطافين والزائرين في المنطقة على محال بيعها؛ كالدغابيس والعصيدة والمرقوق والمعرق والخبزة المقناه والفتة والعريكة والعيش وغيرها، في حين تنشط في أجزاءٍ أخرى من السوق مبيعات الفواكه الموسمية، مثل: المشمش والخوخ والبُخارة والعنب والتين بنوعيه البري والشوكي والموز البلدي والكمثرى وعديد من الأنواع الأخرى من الفواكه التي تنتجها مزارع المنطقة.