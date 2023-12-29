محليات

القبض على شخصين بمنطقة الجوف لترويجهما مواد مخدرة

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما
القبض على شخصين بمنطقة الجوف لترويجهما مواد مخدرة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الجوف، لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
الجوف
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر
مادة الإمفيتامين المخدر

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