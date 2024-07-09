150 مشروعًا في خطة التطوير والتحديث بالدمام لرفع الكفاءة والمظهر الحضاري

وأوضحت أمانة الشرقية أن الخطط التطويرية التأهيلية تتضمن تطوير الشوارع وتعزيز السلامة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة في كل من حي: الراكة الشمالية، والراكة الجنوبية، والعليا، والبندرية، والثقبة، ومدينة العمال، والعقربية، والجسر، والبحيرة، واشبيليا، والبستان، حب القصور، والشاطئ الغربي، والزهور، والعزيزية، والنزهة، والواحة، والفيصلية، وأحد، وبدر، والفرسان، وطيبة، والندى، والشعلة، وتهامة، والخليج، والطبيشي، الحزم، والمنار، الفيحاء، والنهضة، والمنتزه، الدواسر، وضاحية الملك فهد، والخالدية الشمالية، والخالدية الجنوبية