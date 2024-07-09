150 مشروعًا في خطة التطوير والتحديث بالدمام لرفع الكفاءة والمظهر الحضاري

كشفت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، عن خطتها لتطوير وتأهيل 36 حيًا في حاضرة الدمام خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024، والتي تأتي امتدادًا لجهودها في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع جودة الحياة بالمنطقة.
وأوضحت أمانة الشرقية أن الخطط التطويرية التأهيلية تتضمن تطوير الشوارع وتعزيز السلامة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة في كل من حي: الراكة الشمالية، والراكة الجنوبية، والعليا، والبندرية، والثقبة، ومدينة العمال، والعقربية، والجسر، والبحيرة، واشبيليا، والبستان، حب القصور، والشاطئ الغربي، والزهور، والعزيزية، والنزهة، والواحة، والفيصلية، وأحد، وبدر، والفرسان، وطيبة، والندى، والشعلة، وتهامة، والخليج، والطبيشي، الحزم، والمنار، الفيحاء، والنهضة، والمنتزه، الدواسر، وضاحية الملك فهد، والخالدية الشمالية، والخالدية الجنوبية
ونوّهت الأمانة عن إطلاق محفظة مشاريع كبرى تتضمن تطوير 150 موقعاً بمساحة تتجاوز 6,3 ملايين متر مربع وخطط تنموية لرفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري لحاضرة الدمام خلال النصف الثاني من العام الميلادي 2024.