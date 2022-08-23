5 تدابير لوقاية قطعان الضأن من "طاعون المجترات الصغيرة"

وحذّر المكتب من تجاهل التحصين ضد هذا المرض الذي يشكل خطورة على القطيع بالكامل، مشيراً إلى أن تحصين الثروة الحيوانية، إحدى الخدمات التي تقدمها العيادة البيطرية لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة لمربي الثروة الحيوانية بمحافظة جدة من أجل الحفاظ على قطعان الماشية ولتحقيق التنمية المستدامة وأكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية.