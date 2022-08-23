5 تدابير لوقاية قطعان الضأن من "طاعون المجترات الصغيرة"

دعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، مربي الثروة الحيوانية، إلى ضرورة الحرص على تحصين قطعان الضأن والماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، الذي يعد من الأمراض شديدة العدوى.
وحذّر المكتب من تجاهل التحصين ضد هذا المرض الذي يشكل خطورة على القطيع بالكامل، مشيراً إلى أن تحصين الثروة الحيوانية، إحدى الخدمات التي تقدمها العيادة البيطرية لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة لمربي الثروة الحيوانية بمحافظة جدة من أجل الحفاظ على قطعان الماشية ولتحقيق التنمية المستدامة وأكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية.
وانطلقت حملة إرشادية في حي الخُمرة - جنوبي محافظة جدة، عن مرض طاعون المجترات الصغيرة، التقى الأطباء مربي الماشية لبيان مخاطر المرض وطرق انتشاره وطرق الوقاية منه، وتمت الإجابة عن جميع الاستفسارات. وتمّ توزيع لقاح طاعون المجترات للمستفيدين، بحسب الأنظمة المتبعة مع إيضاح طريقة استخدام اللقاح.
تجدر الإشارة إلى أن فيروس طاعون المجترات الصغيرة ضعيف للغاية، ولا يستطيع البقاء حياً خارج جسم الحيوان العائل إلا لبضع ساعات فقط، حيث يموت بفعل أشعة الشمس خلال ساعتين، كما يفقد فاعليته بالأحماض والقلويات القوية، وكذلك بالفينول 2% والفورمالين 2%.
وشدد مكتب الوزارة على أن التصرف الأمثل في حالة الاشتباه في الإصابة هو عزل الحيوانات المشتبه فيها، وعدم نقلها إلى أي مكان آخر، ومراجعة الطبيب البيطري أو سرعة إبلاغ أقرب مكتب لوزارة البيئة والمياه والزراعة.