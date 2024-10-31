في ليلته الـ 13.. بيع 4 صقور بـ 277 ألف ريال بمزاد نادي الصقور السعودي 2024

بيعت أربعة صقور في الليلة الثالثة عشرة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2024؛ الذي ينظمه النادي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، حتى 15 نوفمبر المقبل، بمبلغ 277 ألف ريال.
وكانت البداية مع الصقر الأول شاهين فرخ (طرح ظلم)، للطواريح نادر وسعود وفهد العتيبي، وتم بيعه بمبلغ 71 ألف ريال، بعدها، عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ (طرح الصوارمة) بجازان، للطواريح ياسر وحسن ووسام ونواف وعبده صيرم، وتم بيعه بمبلغ 50 ألف ريال.
ثم عُرض الصقر الثالث شاهين فرخ (طرح فرسان) للطاروحين علي سهيل وأحمد العقيلي وتم بيعه بمبلغ 77 ألف ريال.
وجاء ختام الليلة مع الصقر الرابع شاهين فرخ (طرح أملج الحسي)، للطاروحين يونس وعبدالرحمن الجهني، وتم بيعه بمبلغ 79 ألف ريال.
ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، ويتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.
ويصنَّف مزاد نادي الصقور السعودي أكبر مزادٍ رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، حيث يعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.
ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.