"مرور عسير" يدعو قائدي المركبات للحذر عقب الانهيارات الصخرية

وكانت فرق الصيانة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية قد باشرت بالتعاون مع الجهات المعنية بمنطقة عسير، أعمال الصيانة والنظافة وإزالة الآثار ورفع الصخور المتساقطة عن طريق المركبات في عقبة ضلع، بعدما تسببت الأمطار والسيول المتواصلة منذ صباح أمس، في حدوث انهيارات صخرية.