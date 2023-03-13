"مرور عسير" يدعو قائدي المركبات للحذر عقب الانهيارات الصخرية

دعا مرور منطقة عسير قائدي المركبات بالمنطقة إلى توخي الحيطة والحذر، على خلفية الانهيارات الصخرية.
وأكد "المرور" ضرورة الانتباه خصوصًا على طرق العقبات؛ وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.
وكانت فرق الصيانة بفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية قد باشرت بالتعاون مع الجهات المعنية بمنطقة عسير، أعمال الصيانة والنظافة وإزالة الآثار ورفع الصخور المتساقطة عن طريق المركبات في عقبة ضلع، بعدما تسببت الأمطار والسيول المتواصلة منذ صباح أمس، في حدوث انهيارات صخرية.
وأدّت الانهيارات الصخرية إلى تعطيل حركة سير المركبات وإغلاقها احترازيًا وتحويل السير لطرق بديلة للقيام بأعمال الصيانة.