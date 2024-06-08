"السديس": نستهدف توزيع مليون مصحف مترجم خلال موسم الحج

حرصت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مع دخول عشر ذي الحجة، على تفعيل عدد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات، وأوْلت توزيع القرآن الكريم جُل اهتمامها؛ حيث رفعت من وتيرة تفعيل برنامج "إهداءات المصاحف"، والذي يُعنى بإهداء القرآن الكريم، وإهداء المصاحف المترجمة إلى اللغات العالمية لحجاج بيت الله الحرام؛ وفق مستهدفات خطة موسم الحج؛ لإثراء تجربتهم الدينية، والاستفادة من هدايات القرآن؛ الداعية إلى الأقوم من الشمائل والخلال، وليكون القرآن خير زاد يحملونه إلى أوطانهم من الحرمين الشريفين، ويثري رحلة حجهم ومسيرته الإيمانية من منظور القرآن وأسسه.