لاستعراض مبادراته.. "الأرصاد" يشارك في معرض "السعودية الخضراء" المصاحب لـ"كوب 28"

ويستعرض مبادراته الإقليمية ممثلة في المركز الإقليمي للتغير المناخي والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية وبرنامج استمطار السحب؛ حيث خصص جانبًا من جناحه الخاص للتعريف بطائرات الاستمطار الحديثة والمتطورة التي تعمل على تنفيذ أعمال برنامج الاستمطار، إضافة إلى تقديم برامج محاكاة تفاعلية ذكية تتعلق بالعمل المناخي واستعراض برامج ومبادرات مجابهة العواصف الغبارية وكذلك رصد الظواهر الجوية.