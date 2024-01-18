"خطر مفاجئ بلا موعد".. فيديو توعوي للأرصاد حول مخاطر السيول المنقولة

نشر المركز الوطني للأرصاد فيديو توعويًا للمتنزهين في مجاري الأودية والسيول، محذرًا مما وصفه بـ"الخطر المفاجئ.. بلا موعد".
وأوضح المركز أن وجود المتنزهين في مجاري الأودية خلال استقرار الأجواء لا يعني دائمًا أنهم بمأمن من مخاطر السيول.
وأضاف في الفيديو الذي نشره اليوم أن هطول الأمطار الغزيرة على إحدى المناطق يخلّف تجمعات لمياه الأمطار وتدفقها عبر مجاري الأودية انتقالًا إلى منطقة أخرى مستقرة الأجواء ولا تشهد أي ظاهرة جوية، وهي ما تسمى بالسيول المنقولة التي تُعتبر أخطر أنواع السيول؛ لكونها سريعة وقوية ومفاجئة.
وختم بنصيحة المتنزهين من أجل قضاء نزهة آمنة بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة تقارير الأرصاد وتعليمات الجهات المعنية.