"خطر مفاجئ بلا موعد".. فيديو توعوي للأرصاد حول مخاطر السيول المنقولة

وأضاف في الفيديو الذي نشره اليوم أن هطول الأمطار الغزيرة على إحدى المناطق يخلّف تجمعات لمياه الأمطار وتدفقها عبر مجاري الأودية انتقالًا إلى منطقة أخرى مستقرة الأجواء ولا تشهد أي ظاهرة جوية، وهي ما تسمى بالسيول المنقولة التي تُعتبر أخطر أنواع السيول؛ لكونها سريعة وقوية ومفاجئة.