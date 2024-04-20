رئيس نادي التنقيب عن الأحجار الكريمة: وجدنا حجر زفير نادرًا صغيرًا سعره تخطّى 37 ألف ريال

قال رئيس نادي التنقيب عن الأحجار الكريمة عماد الغامدي: وجدنا حجرَ زفير نادرًا، رغم صغر حجمه وصل سعره لأكثر من 37 ألف ريال.
وأضاف: هذا الحجر كان خامًا وصغيرًا للغاية ووصل إلى هذه القيمة.
وأردف: هناك حجر آخر ما زال تحت الاختبار ونتوقّع أن يكون سعر الواحد منه 10 آلاف دولار.
وتابع: نشكر منصة "هاوي" على أن فتحت لنا أبوابًا للتواصل، وإن الأحجار الكريمة هي من أفضل الهوايات؛ حيث تشمل الرياضة والنشاط والفائدة المادية وخدمة الوطن كذلك، خاصة من خلال العثور على آثار وإبلاغ الجهات المختصة.
وقال "الغامدي": الإقبال على هذه الهواية جيد للغاية، وطموحنا أكبر من ذلك، وليس فقط في الباحة، ولكن في جميع أرجاء المملكة.
وأضاف: أي مشترك عندنا في النادي يجب أن يتحلّى بصفات ومهارات معينة في مقدمتها الاستعداد البدني والخروج مع أشخاص ذوي خبرة، ومن المهم وجود السيارات المناسبة في رحلات التنقيب.