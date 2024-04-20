رئيس نادي التنقيب عن الأحجار الكريمة: وجدنا حجر زفير نادرًا صغيرًا سعره تخطّى 37 ألف ريال

وتابع: نشكر منصة "هاوي" على أن فتحت لنا أبوابًا للتواصل، وإن الأحجار الكريمة هي من أفضل الهوايات؛ حيث تشمل الرياضة والنشاط والفائدة المادية وخدمة الوطن كذلك، خاصة من خلال العثور على آثار وإبلاغ الجهات المختصة.