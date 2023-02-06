"آل الشيخ" يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأعيان الأردني

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمقر المجلس في الرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية السيد فيصل بن عاكف الفايز، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة، على رأس وفد من مجلس الأعيان تلبيةً للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الشورى.