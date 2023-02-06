"آل الشيخ" يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأعيان الأردني

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بمقر المجلس في الرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية السيد فيصل بن عاكف الفايز، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة، على رأس وفد من مجلس الأعيان تلبيةً للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الشورى.
ورحب رئيس مجلس الشورى في مستهل الجلسة برئيس مجلس الأعيان الأردني والوفد المرافق، مشيداً بعمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات وعقد اللقاءات الثنائية المشتركة بين مسؤولي البلدين في المجالات كافة، لاسيما ما يتعلق بالعمل البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الأردني بغرفتيه (الأعيان، والنواب)، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويحقق التطلعات والرؤى المستقبلية لقيادتي البلدين.
واستعرض الدكتور آل الشيخ مع رئيس مجلس الأعيان آلية عمل مجلس الشورى، وما يقوم به في إطار أدواره الرقابية والتشريعية، والدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها من خلال لجان الصداقة البرلمانية المشتركة مع عددٍ من الدول الصديقة والشقيقة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني خلال جلسة المباحثات عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تُعد محوراً رئيسياً فاعلاً على مستوى المنطقة والعالم، منوهاً في هذا الصدد بالمواقف المشرفة والتاريخية والدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية.
ونوه بما تشهده العلاقات الأردنية السعودية الأخوية من تقدم في مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أهمية الأدوار البرلمانية بين المجلسين في دعم وتعزيز هذه العلاقات، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في إرساء التعاون البرلماني بين البلدين وتقوية العلاقات الأخوية وتوحيد الرؤى، ومواكبة تطلعات القيادتين في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
كما جرى خلال جلسة المباحثات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني القائم بين مجلس الشورى ومجلس الأعيان الأردني.
حضر جلسة المباحثات نائب رئيس مجلس الشورى الدكتورمشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية الدكتور إبراهيم القناص رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية، وعبدالمحسن المنيف العضو المرافق، والدكتورة أميرة الجعفري، وزاهرالشهري، والدكتورة عائشة عريشي، ومبارك الدوسري، واللواء ركن محمد العجاجي، واللواء مساعد الخالدي، والدكتور هشام الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري.
فيما حضره من الجانب الأردني الوفد المرافق لرئيس مجلس الأعيان، وهم أعضاء مجلس الأعيان السيد جمال الصرايرة، ومعالي السيد جمال الخريشا، والدكتور بسام التلهوني، والسيد سليم خير، والسيد عيسى مراد، وأمين عام مجلس الأعيان عطوفة علي الزيود، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، وعدد من المسؤولين في مجلس الأعيان الأردني.
وكان رئيس مجلس الشورى أقام مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس الأعيان الأردني، والوفد المرافق له.