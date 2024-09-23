في يوم الوطن.. "الداود": مكة تحتل مكانة مرموقة في قلب قيادة المملكة وحظيت بعناية فائقة

وقال "الداود": هذا اليوم الوطني يأتي شاهدًا من صفحات التاريخ المجيد ليجدد الذكرى بملاحم الوحدة وبطولات المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ورجاله الأوفياء الذين صنعوا بملاحمهم وطنًا يعتلي قمة المجد ويحتل موقع الصدارة بين دول العالم، وإنه يوم للتأمل والعبرة، حيث قيّض الله فيه قائدًا فذًا ملهمًا، حمل على عاتقه مهمة توحيد المملكة تحت ظلال من الأمن والأمان والوحدة والاستقرار، ووضع أسس التطور والازدهار التي سار على نهجها أبناؤه البررة، ملوك البلاد الذين قادوا المسيرة إلى مراتب الرقي والتقدم في كل مجالات الحياة، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر.