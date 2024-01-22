بعد مرور عام على تدشينه.. 129 ألف مستخدم لتطبيق "القنصلية المصرية" بالرياض

يشهد تطبيق القنصلية المصرية في الرياض، منذ انطلاقه في مطلع العام 2023، تحديثات مستمرة، من بينها إضافة خدمات جديدة وتحسين الأداء العام للتطبيق.
يأتي ذلك بهدف تقديم خدمات تليق بأبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية.
وذكرت القنصلية المصرية في الرياض، أن إجمالي معاملات التطبيق خلال 2023 وصل إلى 68500 معاملة، منها 33 ألف معاملة لخدمات التأشيرات، و25 ألف معاملة لخدمات التصديقات، و 10500 معاملة لخدمات أخرى.
كما وصل عدد الاستفسارات التي تم الرد عليها بواسطة التطبيق إلى 71238 استفسارًا، والحجوزات إلى 68375 حجزًا، ومستخدمي التطبيق إلى 128966 مواطنًا مصريًا.
وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته القنصلية المصرية في الرياض، أن نسبة رضا المواطنين عن التطبيق بلغت حوالي 89%؛ حيث أشادوا بسرعة الحصول على الخدمات، وتنوع الخدمات المقدمة، وسهولة التواصل مع القنصلية من خلال التطبيق.
وأكدت القنصلية المصرية في الرياض، عزمها الاستمرار في تطوير تطبيقها، وتقديم المزيد من الخدمات خلال العام 2024؛ بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القنصلية.