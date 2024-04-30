عائلة "السلطان" تتقدَّم بخالص العزاء لعائلة الشرقاوي

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدَّم عائلة السلطان، ممثلة في الشيخ ناصر بن مهدي السلطان، وولده الأستاذ خالد بن ناصر بن مهدي السلطان، بأحرِّ التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الشرقاوي في فقيدتهم الراحلة السيدة فتحية محمد عادل الشرقاوي (أم الفهد)، تغمدها الله برحمته، والدة كل من (فهد، ناصر، ياسر، وفاء، رجاء وهناء)، التي وافتها المنية مساء البارحة الثلاثاء ٢١ شوال ١٤٤٥هــ، الموافق ٣٠ إبريل ٢٠٢٤م، وتخص بالعزاء ولدها المهندس فهد الشرقاوي، وكل أسرة الراحلة ومحبيها، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.