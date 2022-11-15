سيول "قنونا" و"الجارة" تقطع الطُّرق وتُهدِّد حياة المواطنين وتستنفر الجهات الأمنية

تسبَّبت الأمطار والسيول التي شهدتها قرى بني عيسى شرق القنفذة اليومَيْن الماضيَيْن في قطع بعض الطرق الرئيسية، من أهمها الطريق الرابط بين القنفذة وعسير مرورًا بوادي قنونا، والطريق المؤدي من مركز سبت الجارة إلى ثلاثاء الخرم ثم المخواة، وطريق الساحل الدولي؛ ما جعل تلك السيول المنحدرة من أعالي الجبال تُهدِّد حياة سالكي تلك الطرق الحيوية بسبب جهل بعض المسافرين بخطرها؛ ما استنفر جهود الجهات الأمنية، وخصوصًا الدفاع المدني بالقنفذة؛ لتأمين حياة عابري هذه الطرق، ومنعهم من عبورها حتى لا تسقط المركبات في مجاري السيول.