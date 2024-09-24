"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير وجازان والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق. وتشهد رياحًا شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ18 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة والليث وجدة ورابغ. وتشهد أمطارًا خفيفة على أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.