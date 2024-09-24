"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق. وتشهد رياحًا شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ18 من مساء الأربعاء.