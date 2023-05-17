"شائعات وانتهاك للخصوصية".. خطايا بعض المؤثرين بين "تشديد العقوبات" و"الوعي المجتمعي"

وأبان أن هناك من ينتهك خصوصية الناس، ويجعلها محتوى في حساباته بزعم النقد أو الاستهتار ونحوه، وهنا يجب محاسبة المتجاوزين والتشهير بهم؛ فحياة الناس ليست محتوى أو حديثًا للتسلي أو موضوعًا تتكلم به في صفحتك؛ موضحًا لكل من يتابع: بدَلَ أن تستقي معلومة مضللة من أحد صانعي المحتوى؛ فالمفترض التوجه إلى المصدر الموثوق للتأكد من صحة هذه الشائعة، ولا نحرص على متابعة الذين ليس لديهم محتوى نافع ولا معلومات قيمة.