في معرض الرياض.. مكتبة إثراء الرقمية تعرض 350 ألف كتاب عربي وإنجليزي

وتُعدُّ هذه المشاركة لـ"إثراء" هي الحادية عشرة للمركز في معرض الرياض الدولي للكتاب؛ حيث يسعى في كل عام إلى تسليط الضوء على برامجه الثقافية؛ من أبرزها "برنامج إثراء القراءة"، و"مسابقة "أقرأ" الوطن العربي"، ويأتي التركيز على المسابقة ودورها الفاعل امتدادًا لجهود "إثراء" بصفته مركزًا ثقافيًّا يستمرّ في تقديم المعرفة بصورة تفاعلية لاستهداف الفئات السنية في المراحل الدراسية وكل من هو مهتم بعالم الكتب والقراءة.