في معرض الرياض.. مكتبة إثراء الرقمية تعرض 350 ألف كتاب عربي وإنجليزي

يعرض مركزُ الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، أكثرَ من 350 ألف كتاب عربي وإنجليزي في مكتبته الرقمية، في جناحه بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024م الذي تتجدد مشاركته فيه لتمثيل برنامج إثراء القراءة ومسابقة "أقرأ"، تحت شعار "القراءة جسر عبور" في الفترة ما بين 26 سبتمبر و5 أكتوبر.
وتضمّ مكتبةُ "إثراء" مكتبةً صوتية ونظام إعارة متقدمًا، وبمجموع جميع المواد التي تضمها فهي تشمل أكثر من 55 ألف كتاب مطبوع وإلكتروني، وعلى امتداد المكتبة التي تتسع إلى أربعة طوابق تتنوع المحتويات ما بين: الرواية والأدب والتاريخ والجغرافيا والموسوعات وقصص الأطفال والعلوم والإدارة والسير الذاتية.
وتُعدُّ هذه المشاركة لـ"إثراء" هي الحادية عشرة للمركز في معرض الرياض الدولي للكتاب؛ حيث يسعى في كل عام إلى تسليط الضوء على برامجه الثقافية؛ من أبرزها "برنامج إثراء القراءة"، و"مسابقة "أقرأ" الوطن العربي"، ويأتي التركيز على المسابقة ودورها الفاعل امتدادًا لجهود "إثراء" بصفته مركزًا ثقافيًّا يستمرّ في تقديم المعرفة بصورة تفاعلية لاستهداف الفئات السنية في المراحل الدراسية وكل من هو مهتم بعالم الكتب والقراءة.
وأكّد المستشار الثقافي لبرنامج "أقرأ" طارق الخواجي، أن المركز يسعى إلى دعم اقتصاد المعرفة والإبداع والإسهام في تطوير كلٍّ من الثقافة والمعرفة بالانفتاح على جميع الثقافات؛ لتمكين ثروة وطنية استثنائية تقوم على بناء الإنسان وسَبْر أغوار إبداعاته ومكامن شغفه، مع اهتمام بالغ في مجالات مختلفة تخدم الابتكار والإبداع والثقافة والفن والمعرفة.
وأشار "الخواجي" إلى الخدمات التي يقدمها المركز من خلال مرافقه العديدة؛ منها مكتبة بأربعة طوابق، وسينما ومسرح يتّسع لـ900 متفرج ومختبر للأفكار، وبرج يضمّ دورات ومحاضرات وورش عمل مكثفة وعالية المستوى، ومتحفًا بخمس صالات عرض، مؤكدًا أن المركز يخدم زواره على مساحة تصل إلى 80 ألف متر مربع بتصميم حضري وحيوي حديث بقوة الحاضر وعراقة الماضي وإبداع وطموح المستقبل.