أمير حائل يرفض علاجه خارج المملكة: ما وجدته أفضل 100 مرّة من الخارج

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد أنه رفض السفر للخارج من أجل إجراء عملية جراحية في الفك؛ لثقته بتطوّر الطب بالمملكة وتميز مستشفياتها.
وقال خلال كلمته في الحفل الذي أعده له نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، بمناسبة نجاح عمليته وعودته لمنطقة حائل، إن ما وجده في المستشفى الذي أجرى به العملية أفضل بمائة مرّة من مستشفيات الخارج.
وعزا تطور الصروح الطبية في المملكة إلى اهتمام القيادة بالخدمات الصحية وعزمها على التميز الطبي، ثم وجود أبناء وطن عازمين على أن يحلوا في هذه المواقع المهمة ليثبتوا جدارة أبناء هذا الوطن.
وأكد سعادته عندما وجد ممرضين في المستشفى من أبناء منطقة حائل، والذين أكدوا له أن وثائق تخرجهم من الجامعة استلموها من يديه، ليلتحقوا بخدمة وطنهم في ذلك الصرح الطبي العظيم.
وعن شوقه لحائل، خلال فترة تنويمه في المستشفى، أشار أمير المنطقة إلى أن شمس حائل لم تفارقه للحظة واحدة، فوجدها من خلال نوافذ المستشفى ومن خلال أبوابه ومن خلال الرسائل التي تصله من أبنائه في منطقة حائل.
وفي عبارة عفوية قال: "لقد اصطحبت الشوق معي في الطائرة، إلا أن الشوق سابقني إلى حائل قبل وصول طائرتي".
وكان نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، قد نظم حفل استقبال لأمير المنطقة فور وصوله إلى أرض حائل، وتوجه بعدها لمركز المغوّاة، حيث احتوى الحفل على كلمة لسمو النائب التي نقل من خلالها تهنئة أبناء منطقة حائل، لأميرهم على نجاح العملية وسلامة وصوله إلى المنطقة بعد أن منّ الله عليه بلباس الصحة والعافية.
وتضمّن كلمة لمديري الجهات الحكومية ألقاها نيابة عنهم المهندس سلطان بن حامد الزايدي أمين منطقة حائل، وكلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم خالد علي السيف، وقصيدة بالفصحى وأخرى بالعامية ثم العرضة السعودية.
وأشار الأمير فيصل إلى أن أمير المنطقة كان خلال فترة علاجه حاضراً بحائل من خلال متابعة شؤون المنطقة من مشاريع وخطط تنموية وخدمة أبنائها.
تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو لأمير المنطقة تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر به وهو يمسح بيده على تراب في أحد ميادين حائل العامة ومن ثم يُقبّله، الأمر الذي من بعده تغنى الشعراء وتناثرت العبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها حالات الواتساب لأبناء المنطقة.
وتزينت ميادين وشوارع حائل بعبارات ولوحات الترحيب بأميرها الذي أجرى عملية جراحية ناجحة غيبته عن حائل لأكثر من 65 يوماً.
وكان أمير حائل أجرى في منتصف يونيو الماضي عملية جراحية في الفك استغرقت عشرة ساعات تكللت بالنجاح، فيما خضع بعدها بالملاحظة المُركزّة قرابة 19 يوماً، ليخرج بعدها للراحة في مدينة الرياض لأكثر من شهر ليغادرها إلى حائل أمس الأول.