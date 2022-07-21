أمير حائل يرفض علاجه خارج المملكة: ما وجدته أفضل 100 مرّة من الخارج

وكان نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، قد نظم حفل استقبال لأمير المنطقة فور وصوله إلى أرض حائل، وتوجه بعدها لمركز المغوّاة، حيث احتوى الحفل على كلمة لسمو النائب التي نقل من خلالها تهنئة أبناء منطقة حائل، لأميرهم على نجاح العملية وسلامة وصوله إلى المنطقة بعد أن منّ الله عليه بلباس الصحة والعافية.