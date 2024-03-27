نائب أمير تبوك يشارك الأطفال الأيتام إفطارهم

برعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، شارك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، مساء أمس، عدداً من الأيتام بالمنطقة، مأدبة الإفطار الرمضانية، التي نظّمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالتزامن مع مناسبة اليوم العربي لليتيم.
وبارك نائب أمير تبوك، لأبنائه الأيتام حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله -العلي القدير- أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مُنوّهاً بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من رعاية وعناية بأبنائها الأيتام، والاهتمام بشؤونهم، وتوفير احتياجاتهم، معرباً عن سعادته بمشاركته اليوم الإفطار مع أبنائه الأيتام.
فيما عبَّرَ الأيتام عن شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة تبوك، ونائبه، على مشاركاتهما الدائمة لهم في جميع مناسباتهما.