نائب أمير تبوك يشارك الأطفال الأيتام إفطارهم

برعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، شارك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، مساء أمس، عدداً من الأيتام بالمنطقة، مأدبة الإفطار الرمضانية، التي نظّمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالتزامن مع مناسبة اليوم العربي لليتيم.