أمين التعاون الاقتصادي يستعرض العلاقات الثنائية بين المملكة والمنظمة

كما زار كورمان معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين"، اطلع خلالها على معالم وتصاميم مدينة "ذا لاين" وإمكاناتها المعمارية والهندسية، إضافة إلى التعرّف على قطاعات نيوم المتعددة، ومناطقها الطبيعية المتنوعة، وزيارة حي الطريف التاريخي، شاهد خلال الزيارة تاريخ المملكة الثري وثقافتها العريقة وأهم المباني الأثرية والمعالم التاريخية.