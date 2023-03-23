أمين التعاون الاقتصادي يستعرض العلاقات الثنائية بين المملكة والمنظمة

استعرض الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين المملكة والمنظمة، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال لقاءات أجراها كورمان مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وشارك ماتياس كورمان في مؤتمر القطاع المالي بجلسة حوارية بعنوان "تصميم نموذج المعاشات والمدخرات على المدى الطويل"، بمشاركة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم.
كما زار كورمان معرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل "ذا لاين"، اطلع خلالها على معالم وتصاميم مدينة "ذا لاين" وإمكاناتها المعمارية والهندسية، إضافة إلى التعرّف على قطاعات نيوم المتعددة، ومناطقها الطبيعية المتنوعة، وزيارة حي الطريف التاريخي، شاهد خلال الزيارة تاريخ المملكة الثري وثقافتها العريقة وأهم المباني الأثرية والمعالم التاريخية.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعد منظمة دولية، تعمل على بناء سياسات أفضل من أجل جودة الحياة. مستهدفة تشكيل السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة والفرص للجميع.