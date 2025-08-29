مكافحة المخدرات تقبض على 3 أشخاص في المدينة المنورة لترويجهم "الشبو"

وجددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.