التعليم عن بُعد غدًا في الشرقية وحفر الباطن بسبب الحالة المطرية

في إطار متابعة الحالة المطرية وتأثيراتها، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 26 جمادى الآخرة 1447هـ إلى التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، وذلك في جميع المدارس التابعة لها، بما يشمل محافظة حفر الباطن.



ويأتي القرار استنادًا إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، واستمرار الحالة المطرية في عدد من مدن ومحافظات المنطقة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية.



وأكدت الإدارة أهمية متابعة الدروس والمهام التعليمية عبر منصة "مدرستي"، بما يضمن استمرار العملية التعليمية دون انقطاع.