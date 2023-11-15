الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق برنامجها للتطوير والابتكار

وتشمل الجهات التي يمكن أن تتعاون معها الهيئة العديد من المنظمات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، منها منظمة السياحة العالمية، وأماديوس فنتشرز، ومجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة IE كما سيتم منح خريجي البرنامج الناجحين عقودًا للعمل مع الهيئة على المدى الطويل.