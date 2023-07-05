في تخصصي بريدة.. جراحة أوعية دموية تنقذ خمسينية من انسداد الشريان

ولفت التجمع الى أن العملية استغرقت نحو أربع ساعات تحت تأثير التخدير النصفي، وتكلّلت بالنجاح، وغادرت المريضة بعدها غرفة العمليات دون أي مضاعفات إلى غرفة العناية للمتابعة الدقيقة لمدة يوم واحد، تم نقلها بعد ذلك لغرفة التنويم قبل خروج من المستشفى بالسلامة والعافية.