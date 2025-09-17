في يومه العالمي.. المملكة تعزز جهودها لسلامة المرضى ضمن رؤية 2030

وتشمل الفعاليات إضاءة عدد من المعالم والأبراج البارزة في مختلف مناطق المملكة باللون البرتقالي للدلالة على سلامة المرضى، إضافة إلى تنظيم محاضرات علمية للممارسين الصحيين، وإطلاق حملات توعوية عبر شاشات الطرق ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز رسائل سلامة الطفل. كما يشمل تفعيل التعاون مع عدة جهات منها وزارة الرياضة واتحاد الرياضة للجميع لتنظيم فعاليات رياضية ومجتمعية، وإنتاج مواد توعوية مخصصة للأطفال وأسرهم، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع.