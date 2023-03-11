رئيس "جامعة حائل" يوجّه بتعريف منسوبيها بدلالات ومفاهيم العلَم السعودي

وجّه رئيس جامعة حائل، الدكتور راشد الشريف، بالاستفادة من حسابات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي في تعريف الطلبة بدلالات ومفاهيم العلَم السعودي، وذلك في إطار احتفال الجامعة بيوم العلَم، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بتخصيص يوم 11 مارس من كل عام للعلم الوطني يُسمى "يوم العلم".