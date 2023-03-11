رئيس "جامعة حائل" يوجّه بتعريف منسوبيها بدلالات ومفاهيم العلَم السعودي

وجّه رئيس جامعة حائل، الدكتور راشد الشريف، بالاستفادة من حسابات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي في تعريف الطلبة بدلالات ومفاهيم العلَم السعودي، وذلك في إطار احتفال الجامعة بيوم العلَم، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بتخصيص يوم 11 مارس من كل عام للعلم الوطني يُسمى "يوم العلم".
ونشرت الجامعة على حسابها على "توتير" تصاميم إنفوجرافيك مختلفة تُعرّف المتابعين من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وأولياء أمور بيوم العلم ومراحل تطوره ورموزه ودلالاته وأسمائه، وكذلك قصة العلم منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ الموافق لـ 1727م، كما أظهر تصميم إنفوجرافيك نشرته الجامعة على حسابها يوضح لماذا تم اختيار 11 مارس هو يوم العلَم.