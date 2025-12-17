ختام مشروع التدريب الأكاديمي بالتعاون مع جمعية الطهي

اختتم المعهد العالي للسياحة والضيافة بنجاح مشروع برنامج التدريب الأكاديمي، الذي نُفِّذ بالتعاون مع جمعية الطهي، وذلك في إطار دوره الريادي والتزامه المستمر بتطوير الكوادر الوطنية ورفع كفاءة العاملين في قطاعي الضيافة والطهي. وقد امتد تنفيذ المشروع على مدى ستة أشهر في عدد من المناطق الرئيسية بالمملكة العربية السعودية، شملت: الرياض، جازان، الباحة، وجدة.

وقد تولّى المعهد العالي للسياحة والضيافة تصميم وتنفيذ ستة برامج تدريبية متخصصة، مستهدفًا تدريب 600 مشارك من المهتمين والعاملين في مجال الطهي. وتم إعداد المحتوى التدريبي وفق منهجية علمية وتطبيقية متقدمة، بما يواكب احتياجات سوق العمل الحالية، ويسهم في تعزيز المهارات المهنية ورفع مستوى الجاهزية الوظيفية للمشاركين وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وشملت البرامج التدريبية ما يلي:

إتقان فنون الباستا

المعجنات الفرنسية

المطبخ السعودي

نظرية الطهي وعلوم الأغذية

سلامة الغذاء والنظافة ومبادئ تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)

تخطيط قوائم الطعام ومراقبة التكاليف

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المعهد العالي للسياحة والضيافة المستمرة في بناء قدرات وطنية مؤهلة، ودعم نمو قطاع الطهي والضيافة في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل.