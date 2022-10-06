"أمانة جدة وجمعية ترميم" توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل منازل الأسر

وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في المبادرات التي تعزز دور الجهتين في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للسكان مع إقامة البرامج التطوعية وتقديم الاستشارات، وإيجاد بيئة سكنية آمنة ومريحة للأسر، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري من خلال ترميم وتأهيل المباني القديمة، وغير ذلك من مجالات التعاون المشترك.