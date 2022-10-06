"أمانة جدة وجمعية ترميم" توقّعان اتفاقية لإعادة تأهيل منازل الأسر

وقّعت أمانة محافظة جدة وجمعية ترميم للتنمية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك؛ للمساهمة في المبادرات التي تحسن من جودة الحياة وترفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بجانب الارتقاء بالمشهد الحضري عبر تأهيل المباني القديمة.
ووقّع الاتفاقية أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عماد بن عبدالقادر المهيدب.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في المبادرات التي تعزز دور الجهتين في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للسكان مع إقامة البرامج التطوعية وتقديم الاستشارات، وإيجاد بيئة سكنية آمنة ومريحة للأسر، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري من خلال ترميم وتأهيل المباني القديمة، وغير ذلك من مجالات التعاون المشترك.
وتخلل مراسم إبرام الاتفاقية؛ توقيع الجمعية عددًا من الشركات مع الجهات الداعمة، بما يساهم في إعادة تأهيل 53 منزلاً للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، وذلك وفق الخطط والمخططات التطويرية لدى الأمانة وبإشراف هندسي معتمد بعد الحصول على التراخيص اللازمة.