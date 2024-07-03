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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإستوني تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

الجانبان وقّعا على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين الصديقين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإستوني تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الإستونية تالين، اليوم، وزير خارجية جمهورية إستونيا مارغوس تساهكنا.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عديد من المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدّد الأطراف في القضايا التي تخدم مصالح البلدين الصديقين.

عقب ذلك، وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين الصديقين، بهدف نقل العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين غير المقيمة لدى جمهورية إستونيا نسرين الشبل؛ ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية
وزير خارجية جمهورية إستونيا
مارغوس تساهكنا

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