"هيئة النقل تعتمد العمل بتصاريح إبحار اليخوت من كافة المراسي التجارية المعتمدة

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة أتت بعد نجاح تجربة المرحلة الأولى التي تم فيها اقتصار السماح بإصدار التصاريح للرحلات البحرية لليخوت من بعض المراسي التجارية؛ حيث بلغ عدد التصاريح البحرية المصدرة خلال هذه المرحلة "3200" تصريح؛ ليتم اعتمادها بشكل نهائي، وعلى جميع المراسي التجارية المعتمدة في المملكة، التي يصل عددها إلى "20" مرسى تجاريًّا.