محليات محليات

غدًا .. هيئة التراث تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للإعلان عن اكتشاف أثري بارز

في سياق الجهود العلمية المستمرة التي تقودها الهيئة في مختلف مناطق المملكة