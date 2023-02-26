طلاب وطالبات "تعليم جدة" يؤدون اختبارات الفصل الثاني.. و"الزارع" يُطمئن الجميع

وكان الدكتور "الزارع" قد قام اليوم بجولة على عدد من المدارس، تابع خلالها انطلاقة الاختبارات وآلية أعمال الرصد والتدقيق وإدخال الدرجات، إضافة للدعم الفني، مثمنًا جهود إدارات المدارس (بنين وبنات) والمعلمين والمعلمات والكوادر الادارية لتهيئة الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات، مؤكدًا أن القيادات التعليمية والكوادر الإشرافية (بنين - بنات) يتواجدون طوال فترة الاختبارات ميدانيًا؛ لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان، راجيًا للطلاب والطالبات كل التوفيق في أداء اختباراتهم.