"الخريف" يرعى اللقاء الترحيبي لبرنامج "الصناعة" لحديثي التخرج YGP بالرياض

وتُقدم وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج YGP، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة بمزايا منافسة، وبمخرجاتٍ تعليمية وعملية منوعة في ثلاثة مسارات: الصناعة، والتعدين، والتمكين؛ وذلك بالتعاون مع مجموعة من الجهات العالمية وهي: جامعة كرانفيلد في بريطانيا، وجامعة كوينزلاند في أستراليا، ومركز وادي السيليكون للابتكار، بالإضافة إلى المعاهد المحلية التعليمية الرائدة؛ وهي معهد ارتياد للتدريب، ومعهد بكة للتدريب، ومعهد المدينة للقيادة والريادة.