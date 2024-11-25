"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة مع سيول ورياح شديدة

وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.