"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة مع سيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والباحة والقصيم).
وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة رهاط ومدركة وهدى الشام وتربة ورنية والقنفذة وبحرة والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الخرمة والمويه الشعيبة والليث وأضم وبني يزيد وميسان وجذم ويلملم والطائف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.