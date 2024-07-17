برئاسة النائب العام.. اجتماع النواب العموم العرب في جدة يناقش تعزيز التعاون العدلي والتحديات المشتركة

وأكد النائب العام سعود بن عبدالله المعجب في كلمته الافتتاحية، أهمية التعاون المشترك بين الدول العربية في مواجهة التحديات العدلية والقضائية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعكس التزام جمعية النواب العموم العرب بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في المنطقة.