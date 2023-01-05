في ذكرى إعدامه.. "الذايدي": لهذا السبب تم وضع جثة صدام حسين أمام منزل نوري المالكي

اعتراف المالكي

وحسب "الزايدي": "يقول شربل إن رشيد لم يرغب في الدخول في تفاصيل ما أزعجه، وبينها أن بعض من حضروا الإعدام اقتادوا جثة صدام وطرحوها أمام منزل رئيس الوزراء نوري المالكي؛ كأنهم أرادوا بنوع من الشماتة، أن يرى المالكي صدام قتيلًا في اللقاء الوحيد بينهما.. وهو الأمر الذي اعترف به المالكي في المقابلة المشار لها قبل قليل، حين أجاب غسان عن سؤاله: هل رأيت صدام مرة؟ فقال المالكي: أبدًا، لكنني اضطررت بعد إعدامه وبعد إلحاح من بعض الإخوة. وقفت أمام جثته نصف دقيقة، وقلت له: ماذا ينفع إعدامك؟ هل يعيد لنا الشهداء والبلد الذي دمرته؟".