شاهد.. أشهر قراء اليمن الشيخ "الحليلي" ضمن ضيوف خادم الحرمين لأداء الحج

مع بداية العشرينات من عمره، تمكّن من الحصول على معادلة الإجازة في علوم اللغة العربية من وزارة التربية والتعليم في اليمن، وذلك سنة 1973م، وبعدها بسنوات، شارك في عدد من المسابقات القرآنية المحلية والدولية أبرزها تلك التي احتضنتها ماليزيا سنة 1979م، وتلك التي احتضنتها المملكة العربية السعودية سنة 1980م والتي توج فيها بالجائزة الثانية.